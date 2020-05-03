Madonna koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Amerikalı şarkıcı Madonna, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Koronavirüs için antikor testi yaptırdığını belirten Madonna, test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

"KORONAVİRÜS HAVASI SOLUYACAĞIM"

'Karantina günlükleri, no: 14' adını verdiği bir videoyu paylaşan ve bir daktilo başında otururken görülen Madonna, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki gün test yaptırdım ve antikorlara sahip olduğumu öğrendim. Bu yüzden yarın arabamla uzun bir yolculuğa çıkacağım. Camı açacağım ve koronavirüs havası soluyacağım. Umarım güneş parlıyordur."