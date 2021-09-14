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    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party'ye duvaklı katıldı

    MTV Video Müzik Ödülleri'nde cesur kıyafetiyle hafızalara kazınan Madonna, tören sonrası katıldığı partide de yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Madonna, after party girişinde duvakla görüntülendi.
    • REUTERS
    • 14.09.2021 - 08:25
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 09:36
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    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party'ye duvaklı katıldı

    Önceki gece ABD’de gerçekleştirilen 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde açılışı yaparak geceye damga vuran Madonna, törenden sonraki partide de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

    63 yaşındaki ‘pop müziğin kraliçesi’, Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan törenin ardından 1 Oak adlı gece kulübünde düzenlenen partiye katıldı.

    BEYAZ DUVAKLI MADONNA

    Madonna, ödül töreni sahnesi için tercih ettiği mayo kostüm stilini, partide de yineledi.

    Törende deri mayo giyen şarkıcı, after party’de farklı bir siyah mayo kostüm giyerek, stilini beyaz bir duvakla tamamladı.

    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party'ye duvaklı katıldı ViDEO

    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party ye duvaklı katıldı #1

    1 DAKİKA SÜREN İNANILMAZ PERFORMANS

    İlk kez 1984'te MTV Video Müzik Ödülleri'ne katılan ve yıllar içinde hafızalara kazınan performanslara imza atan Madonna, önceki gece 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin açılışını yapmak üzere sahneye çıkmış, seyircilere sürpriz yapmıştı.

    Madonna, sadece 1 dakika süren performansı ve cüretkar kostümüyle gecenin en çok akılda kalan isimlerinden olmuştu.

    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party ye duvaklı katıldı #2

    “AMA HALA BURADAYIZ”

    Sahneye paltosu ve şapkasıyla çıkan ve seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla mikrofona uzanan Madonna, paltosunu çıkardığında mayo şeklindeki deri kostümüyle sahnede kalmıştı.

    Konuşmasına “Kalıcı olamayacağımızı söylediler. Ama hala buradayız.” diye başlayan 63 yaşındaki popstar, “MTV’nin 40’ıncı yılı kutlu olsun! 2021 MTV Video Müzik Ödülleri’ne hoş geldiniz.” demişti.

    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party ye duvaklı katıldı #3

    SOSYAL MEDYADA MADONNA KONUŞULDU

    Kısa konuşmasının ardından arkasını dönerek sahneden çıkan Madonna’nın, kalçalarını açıkta bırakan cesur kostümü dikkat çekmişti.

    Madonna’nın açılış yapması ve cüretkar kostümü sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti.

    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party ye duvaklı katıldı #4

    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party ye duvaklı katıldı #5

    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party ye duvaklı katıldı #6

    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party ye duvaklı katıldı #7

    Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri after party ye duvaklı katıldı #8

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