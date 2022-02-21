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    Madonna’nın filtreli fotoğraflarına tepki

    Sosyal medyadaki fotoğraflarına yoğun filtre uygulamakla eleştirilen Madonna, hayranlarından tepki gördü. Takipçileri, 63 yaşındaki popçunun 16 yaşında gibi göründüğünü söyleyerek topa tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 16:12
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    Madonna’nın filtreli fotoğraflarına tepki

    'Pop müziğin kraliçesi' lakaplı Madonna, 16 Ağustos'ta 63 yaşına girdi.

    Ancak dünyaca ünlü yıldız, yaşını pek kabullenmiyor…

    FİLTREDEN GEÇİLMİYOR

    Öyle ki sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına sık sık rötuş ve filtrele uyguluyor.

    Olduğundan genç gösteren bu kareler de takipçilerini kızdırıyor.

    “BU MADONNA DEĞİL, BİZE GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTER”

    Madonna'nın son paylaşımındaki fotoğrafları ise sevenlerinden bir hayli tepki gördü.

    “Film çekmeye çalışıyorum. Çok zor” notuyla paylaşılan kareler için popçuya ‘ergenlik dönemindeki genç bir kız gibi görünüyor’ eleştirileri yapıldı.

    Bazı takipçilerinin “Bu Madonna değil, bize gerçek yüzünü göster”, “16 yaşındaki Madonna”, “Filtre kullanmayı keser misin artık?”, “Kendin ol” şeklindeki yorumları ise dikkat çekti.

    Madonna’nın filtreli fotoğraflarına tepki #1

    ‘DOĞAL OL’ ÇAĞRISI

    Filtreli fotoğrafları paparazzi fotoğraflarıyla kıyaslayan takipçileri, Madonna'ya sık sık daha doğal olması çağrısı yapıyor.

    Bu çağrılara Madonna'dan henüz bir yanıt gelmedi.

    Madonna’nın filtreli fotoğraflarına tepki #2

    Madonna’nın filtreli fotoğraflarına tepki #3

    Madonna’nın filtreli fotoğraflarına tepki #4

    Madonna’nın filtreli fotoğraflarına tepki #5

    Madonna’nın filtreli fotoğraflarına tepki #6

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