Madrid'de binlerce kişi Noel Baba kostümüyle koştu

Noel Baba koşusu, dört buçuk kilometrelik şehir içi parkurunda yapılırken, artan koronavirüs vaka sayısı endişe yarattı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Noel döneminde geleneksel hale gelen “Noel Baba Koşusu”, Castellana Bulvarı güzergahındaki 5 kilometrelik parkurda yapıldı.

Koşuya 5 bin 500 kişinin katıldığı açıklandı.

HER YAŞTAN İSPANYOL KOŞTU

Sosyal dayanışma felsefesiyle yapılan etkinlikten elde edilen gelir bu yıl Kızılhaç'ın sosyal dışlanma riski altında olan çocuklara yönelik gerçekleştirdiği yardım kampanyasına bağışlandı.

Soğuk havaya rağmen kırmızı renkli Noel Baba kostümleriyle koşan her yaştan katılımcı spor ve eğlenceyi bir arada yaşadı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla geçen yıl iptal edilen koşu, son iki haftadır yeni vaka sayılarında çok büyük artışlar olmasına rağmen yapıldı.

Madrid'de Noel Baba koşusu VİDEO

“PCR TESTİMİZİ OLUP GELDİK”

Katılımcılardan Fernando, “Salgının en yoğun dönemindeyiz. Ailecek koşuya katılıyoruz ama hepimiz PCR testimizi olup geldik. Hem eğlence hem de dayanışma için güzel bir gün oldu” derken, Miguel de “Çok çok iyi bir vakit geçirdik. Herkes birbirine saygılı. Gelecek yıl herkesi bekliyoruz.” dedi.