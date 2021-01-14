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    Madrid’de tırdan yaklaşık 20 ton yiyecek çalındı

    İspanya'nın başkenti Madrid'de kara saplanan yiyecek yüklü tır, yağmacıların saldırısına uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 09:03
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    Madrid’de tırdan yaklaşık 20 ton yiyecek çalındı

    İspanya'yı etkisi altına alan ve "Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle ülkenin yarısında kırmızı alarm verilirken; kara, hava ve demir yolu kesintiye uğradı.

    Ülkenin son 50 yılın en şiddetli fırtınasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

    MADRİD’DE YAŞAM ZORLAŞTI

    Kar yağışının etkisini hissettirdiği bölgelerden başkent Madrid'de ise kar kalınlığı neredeyse 20 santimetreye kadar ulaştı.

    Fırtına kazaları da beraberinde getirdi.

    İspanya'da kara saplanan gıda yüklü tır halk tarafından yağmalandı İZLE

    20 TON YİYECEK ÇALINDI

    Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek yüklü bir tır kara saplandı. Bir türlü yoluna devam edemeyen tır, yağmacıların saldırısına uğradı.

    Tırdan yaklaşık 20 ton yiyecek çalındı.

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