Mahkemenin suçlu bulduğu Trump, UFC karşılaşmasında alkışlandı UFC maçını salonda izleyen Trump, seyircilerin alkışını aldı. Trump'ın, maçın yapıldığı yere girişi görüntülendi.

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AA

Mahkemenin suçlu bulduğu eski ABD Başkanı Donald Trump, binlerce seyircinin bulunduğu salonda gövde gösterisi yaptı.

Yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels ile ilgili 'sus payı' davasında suçlanan Trump, Ultimate Fighting Championship (UFC) maçını canlı takip etmek üzere salona giriş yaptı.

Salona girişte alkışlarla karşılandı

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu yerinde izleyen Trump, salona girdiği anda alkışlarla karşılandı.

New York Post gazetesinin haberine göre, Trump, UFC karşılaşmalarını izlemek için New Jersey eyaletinin Newark kentindeki salona korumalar eşliğinde giriş yaptı.

Trump'ın elini sıktı

UFC dövüşçülerinden Sean Strickland, Paulo Costa ile yaptığı mücadeleyi zaferle bitirmesinin ardından Trump'ın yanına giderek, eski Başkan'ın elini sıktı ve kendisiyle fotoğraf çektirdi.

"Başkan Trump, adamsınız"

Strickland, zafer konuşmasında da Trump'ı överek, "Başkan Trump, adamsınız. Size yaptıkları tam bir rezalet, size bağışta bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu ünvanına sahip olan ve kariyerini 2020'de noktalayan Dağıstan doğumlu Rus sporcu Habib Nurmagomedov ile tokalaşarak sohbet etti.

'Sus payı' davası

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara ret: Siyasi cadı avı

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

34 suçlamadan suçlu bulundu

Trump, New York’ta 6 haftadır devam eden yargılama sonucunda 31 Mayıs'ta jüri tarafından, hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD tarihinde bir ilk

Böylece Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ve jüri tarafından suçlu bulunan "ilk eski başkan" olarak tarihe geçmişti.

Trump’a verilecek cezanın belirleneceği duruşma 11 Temmuz'da yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)