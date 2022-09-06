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- Mahmud Abbas ile Sisi, Kahire'de görüştü
Mahmud Abbas ile Sisi, Kahire'de görüştü
- 06.09.2022 - 17:58
- Güncelleme : 06.09.2022 - 18:03
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Sisi ile Abbas arasındaki görüşme, başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Sisi ile Filistin'i görüştü
Gazze Şeridi’ndeki sükuneti korumanın ve Filistin’in tutumunun desteklenmesine yönelik tüm çabaların birleştirilmesinin önemine değinen Sisi, Filistin davasına yönelik mümkün olan her desteğin verilmeye devam edileceğini vurguladı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas da bölgedeki son gelişmeleri ve barış sürecini ilerletmek için gösterilen girişimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Mevcut koordinasyon devam edecek
Öte yandan taraflar, Filistin davasının desteklenmesine yönelik çabalar ve bu kapsamda atılacak adımların görüşülmesi için mevcut koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
İkili ilişkiler masada
AA'nın haberine göre, görüşmede ayrıca, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve birtakım bölgesel konular ele alındı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temasları kapsamında dün Mısır’a gelmişti.