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    Mahmud Abbas ile Sisi, Kahire'de görüştü

    Filistin lideri Abbas, Sisi ile Gazze Şeridi’ndeki durumu ele aldı. Mısır Cumhurbaşkanı, Abbas'a destek mesajı verdi.
    • 06.09.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 18:03
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    Mahmud Abbas ile Sisi, Kahire'de görüştü

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

    Sisi ile Abbas arasındaki görüşme, başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı’nda gerçekleştirildi.

    Mısır Cumhurbaşkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

    Sisi ile Filistin'i görüştü

    Gazze Şeridi’ndeki sükuneti korumanın ve Filistin’in tutumunun desteklenmesine yönelik tüm çabaların birleştirilmesinin önemine değinen Sisi, Filistin davasına yönelik mümkün olan her desteğin verilmeye devam edileceğini vurguladı.

    Filistin Devlet Başkanı Abbas da bölgedeki son gelişmeleri ve barış sürecini ilerletmek için gösterilen girişimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    Mevcut koordinasyon devam edecek

    Öte yandan taraflar, Filistin davasının desteklenmesine yönelik çabalar ve bu kapsamda atılacak adımların görüşülmesi için mevcut koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

    Mahmud Abbas ile Sisi, Kahire de görüştü #1

    İkili ilişkiler masada

    AA'nın haberine göre, görüşmede ayrıca, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve birtakım bölgesel konular ele alındı.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temasları kapsamında dün Mısır’a gelmişti.

    Mahmud Abbas ile Sisi, Kahire de görüştü #2


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