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- Mahsa Emini protestoları, 40'ıncı gününde devam etti
Mahsa Emini protestoları, 40'ıncı gününde devam etti
- 27.10.2022 - 09:56
- Güncelleme : 27.10.2022 - 10:11
22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü sonrası İran'da sular durulmuyor.
Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, ülke genelinde şiddetli gösterilere neden oldu.
Göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya gelirken, kurulan barikatlar ateşe verildi. Polis araçları da hedef alındı.
Ortalık savaş alanına döndü
Emini'nin ölümünün 40'ıncı gününde, İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca protestolar devam etti.
Ateş yakılan caddeler kapatılırken, protestocular Tahran aleyhinde sloganlar attı. Ortalık adeta savaş alanına döndü.
AA'nın haberine göre, çıkan olaylara polisin müdahalesi sonrası göstericilerden bazıları yaralandı.
Mahsa Emini protestoları, 40'ıncı gününde devam etti ViDEO
İran'daki gösteriler
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 200'den fazla kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.