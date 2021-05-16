Malala'dan dünya liderlerine Filistin çağrısı

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddetinin insanlık suçu olduğunu söyleyen Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonucu 10 Mayıs’tan bu yana saldırılarında 41'i çocuk 23'ü kadın, 145 Filistinli hayatını kaybetti.

Nobel Barış Ödülü Sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, saldırı altındaki Filistin için dünya liderlerini harekete çağırdı.

Malala, İsrail’in Filistin’e onlarca yıldır süren vahşetin inkâr edilemeyeceğini vurgularken, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

"İSRAİLİN ŞİDDETİ İNSANLIK SUÇU"

İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet edenleri hedefe alması ve Filistinlilere uyguladığı şiddetinin insanlık suçu olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIN YERİ ENKAZ DEĞİL SINIF"

Filistinli çocukların enkaz altında değil sınıflarda olması gerektiğini söyleyen Malala, dünya liderlerini harekete çağırdı.

Öte yandan, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de Twitter'dan gazeteci Naomi Klein'ın Mescid-i Aksa'daki saldırı görüntülerinden oluşan gönderisini paylaşarak, "Kudüs ve Gazze'deki gelişmelerin yıkıcı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.