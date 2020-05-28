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    Malavi'de 400 kiş,i karantina merkezinden kaçtı

    Afrika ülkesi Malavi'nin Blantyre kentinde, koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden 400 kişinin firar ettiği bildirildi.
    • AA
    • 28.05.2020 - 06:56
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    Malavi'de 400 kiş,i karantina merkezinden kaçtı

    Yetkililer, Güney Afrika'dan dönen 400 kişinin Blantyre'deki Kamuzu Stadyumu'nda kurulan karantina merkezinden kaçtığını açıkladı.

    Kentin her bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiği, kaçanların bulunması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

    ÜLKEDE 101 VAKA GÖRÜLDÜ

    Malavi'de şimdiye kadar 101 koronavirüs vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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