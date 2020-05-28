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- Malavi'de 400 kiş,i karantina merkezinden kaçtı
Malavi'de 400 kiş,i karantina merkezinden kaçtı
Afrika ülkesi Malavi'nin Blantyre kentinde, koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden 400 kişinin firar ettiği bildirildi.
- AA
- 28.05.2020 - 06:56
Yetkililer, Güney Afrika'dan dönen 400 kişinin Blantyre'deki Kamuzu Stadyumu'nda kurulan karantina merkezinden kaçtığını açıkladı.
Kentin her bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiği, kaçanların bulunması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.
ÜLKEDE 101 VAKA GÖRÜLDÜ
Malavi'de şimdiye kadar 101 koronavirüs vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.