Malcolm X suikastında 2 sanık, yıllar sonra beraat etti

ABD'de sivil haklar savunucusu Malcolm X'e suikast düzenlemekle suçlanan ve uzun yıllar hapis yatan 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'e suikast davasında yeni bir gelişme yaşandı.

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben, Malcolm X'e suikast düzenlemekle suçlanan Muhammed Aziz ve Halil İslam hakkındaki suçlamaları düşürdü.

YILLARCA HAPİS YATTIKTAN SONRA BERAAT ETTİLER

Biben'ın karar konuşmasındaki "Bu mahkemenin adalette açtığı derin yaraları tamamen kapatamadığımız ve boşa giden yıllarınızı size geri veremediğimiz için üzgünüm." sözleri alkışla karşılandı.

Söz konusu karar, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ve aklanan sanıkların avukatlarının 22 ay süren soruşturması sonrasında alındı.

Aklanan sanıklardan Halil İslam 20 yıldan fazla hapis yatmış ve 2009'da hayata gözlerini yummuştu. Bir diğer sanık Muhammed Aziz de 1964'ten 1985'e kadar hapis yatmıştı.

BELGESEL, DAVANIN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Netflix'te geçen yıl Malcolm X hakkında yayımlanan belgesel olduğu belirtiliyor.

Söz konusu belgeselde Malcolm X'in katili olmakla suçlanan kişiler hakkında çok az delil bulunduğu ve haksız yere hapis yattıkları, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğu belirtilmişti.

Malcolm X suikastı, siyahi Müslümanlar ve tarihçiler arasında uzun yıllardır tartışılan bir konu olmuştu. Malcolm X'in ABD hükümeti ya da bir kolluk birimi tarafından öldürüldüğü iddiaları öne çıkmıştı.

MALCOLM X SUİKASTİ, 56 YILDIR ÇÖZÜLEMEDİ

Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Malcolm X'in avukatları, Şubat 2021'de yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.