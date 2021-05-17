Malezya: Filistin'e barış gücü yollamaya hazırız

Birleşmiş Milletler'den talep gelmesi halinde Filistin'e barış gücü göndermeye hazır olunduğu bildirildi.

Malezya'dan Filistin konusunda açıklama geldi.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Filistin'e asker gönderebileceklerinin sinyalini verdi.

Yakub, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı, İsrail'in Filistin'deki son saldırılarını değerlendirdi.

"BM'NİN KARAR VERMESİ GEREKEN BİR KONU"

Bir gazetecinin, Malezya'nın Filistin'e barış gücü kapsamında asker yollayıp yollayamayacağı sorusuna Bakan İsmail, "Bu, BM tarafından karar verilmesi gereken bir konudur. Malezya'nın kendi başına hareket etme durumu yoktur." cevabını verdi.

"TALEP OLURSA FİLİSTİN'E BARIŞ GÜCÜ GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

İsmail, Malezya'nın daha önce BM'nin talebi üzerine Lübnan, Filipinler, Sudan ve Sierra Leone gibi ülkelere barış gücü yolladığını hatırlatarak, "BM'nin bu konuda bir talebi olması durumunda Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız." dedi.