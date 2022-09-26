Malezya ve Endonezya, Türkiye'den SİHA satın almakla ilgileniyor

Bakan Çavuşoğlu, "Birçok Asya ülkesi savunma sanayi ürünlerimize büyük ilgi gösteriyor" dedi.

Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik uluslararası talep, bu araçların Suriye, Ukrayna, Dağlık Karabağ ve Libya'daki çatışmalar üzerindeki etkisinin ardından giderek artıyor.

Birçok ülkeye satışı gerçekleştirilen SİHA'lar, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildi.

İki ülke daha SİHA almak istiyor

Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin 27 Eylül’de düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere söz konusu ülkeye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Endonezya'nın, savaş alanındaki başarılarının ardından birçok ülkeye silah sağlayan Baykar'dan SİHA satın almayla yakından ilgilendiğini söyledi.

Çavuşoğlu: Büyük ilgi gösteriyorlar

Çavuşoğlu, "Malezya ve Endonezya başta olmak üzere birçok Asya ülkesi savunma sanayi ürünlerimize büyük ilgi gösteriyor. Anlaşmalar imzalanıyor." dedi.

"Japonya'nın insansız araç ihtiyacını memnuniyetle karşılarız"

Reuters'ın aktardığına göre, Çavuşoğlu, sözü Japonya'ya getirerek, "İnsansız hava aracı ihtiyaçlarını memnuniyetle karşılarız." ifadesini kullandı.

Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla sağlamanın yanı sıra dost ve müttefiklerine de destek oluyor.

170 ülkeye 228 ürün ihracı

AA'da yer alan bilgiye göre, Türkiye, 170 ülkeye İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere 228 ürün ihraç ediyor.

Malezya, Türkiye'nin savunma sanayisinde iş birliği içinde olduğu Güneydoğu Asya’daki önemli ve stratejik müttefikler arasında yer alıyor.

Bu arada Tokyo’da, Japonya Ulusal Basın Kulübü’nde (JNPC) gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’den Japonya’ya SİHA tedariki konusunun gündeme gelip gelmeyeceğine değindi.

"Türk SİHA'ları, Trablus'un işgalini önledi"

Çavuşoğlu, "Bizim ürettiğimiz İHA'lar, SİHA'lar dünyada şu anda üretilen ürünler arasında en iyilerinden hatta en başta gelir, bunu söyleyebilirim. Libya'da da özellikle Trablus'un işgalini önleyen de Türk SİHA'larıdır.

Japonya'yla her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'da erkek çocuklara verilen en popüler isim Bayraktar

Türkiye’nin SİHA konusunda herhangi bir ülkeyle yarışmadığını ve kendi teknolojisini geliştirmek için çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama dünyada herhalde bizim SİHA'lar gibi şarkı bestelenen, çocuklara isim verilen başka bir SİHA yoktur. Ukrayna'da doğan erkek çocuklar için verilen en popüler isim Bayraktar. Savunma sanayiinde hem kamu şirketlerimiz hem de özel şirketlerimiz son derece başarılı ve çok kaliteli ürünleri üretiyor."

Bayraktar TB2'nin özellikleri