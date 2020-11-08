Malezya'da iki helikopter havada çarpıştı: 2 ölü

Helikopterlerin uçuş sırasında birbirine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazanın sebebi araştırılıyor.

Malezya Polis Teşkilatı’nın açıklamasına göre, yerel saatle 11.10'da uçuş talimi için Selangor eyaletindeki Subang Havalimanından hareket eden iki helikopter, kalkıştan kısa süre sonra havada çarpışarak başkent Kuala Lumpur'daki bir okulun bahçesine çakıldı.

Olay yerine ulaşan polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 3 kişi ise yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Polis Sözcüsü Faruk Esha, yaralıların durumunun iyi olduğunu, kazanın sebebinin araştırıldığını söyledi.