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- Malezya'da öğrencisiyle birlikte olup eşini aldatan şahıs basıldı
Malezya'da öğrencisiyle birlikte olup eşini aldatan şahıs basıldı
- Haber Merkezi
- 15.08.2022 - 09:03
- Güncelleme : 15.08.2022 - 09:03
Malezya'da dünyaevine girdiği eşi bir anda ortadan kaybolan kadın, adeta bir dedektif gibi iz sürmeye başladı.
7 ay boyunca karısının kendisine ulaşamaması için her türlü iletişim ağını ortadan kaldıran şahıs, eşinden daha fazla kaçamadı.
Havalimanına baskına gitti
Kocasının havalimanında olduğu bilgisine erişen kadın, harekete geçti.
Küçük oğlunu da yanına alan kadın, havalimanında beklemeye koyuldu.
Malezya'da öğrencisiyle birlikte olup eşini aldatan şahıs basıldı VİDEO
Eşini bir başka kadınla gördü
Bir süre sonra eşinin bir başka kadın ile birlikte yürüdüğünü gören öfkeli eş, deliye döndü.
Eşi ve aldatıldığı kadının yanına giderek hesap sormaya başladı.
"Hala yasal olarak evliyiz"
Bu esnada lafa girmek isteyen kadını 'Sen kim oluyorsun?' diyerek engelleyen öfkeli kadın, kocasına ise 'Unutma ki hala yasal olarak evliyiz' diyerek çıkıştı.
"Oğlumuza, para kazanmaya gittiğini söyledim"
Eşinin yaptıkları yüzünden öfkeli olduğunu belirten kadın, 'Oğlumuz sürekli babasının nerede olduğunu sordu. Ben de Singapur'a para kazanmaya gittiğini söyledim.' şeklinde konuştu.
Eşini öğrencisiyle aldattı
Aldatan kocanın yanındaki genç kızın kimliği ise hayrete düşürdü.
Şahsın, keman öğretmenliği yaptığı ve kendisinden ders alan genç bir kızla kaçarak eşini aldattığı öğrenildi.