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    Malezya'da öğrencisiyle birlikte olup eşini aldatan şahıs basıldı

    7 aydır iletişime geçemediği eşini havalimanında bir başka kadınla gören kadın çılgına döndü. İkili öfkeyle tartışmaya koyulurken, şahsın eşini öğrencisiyle aldattığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 09:03
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    Malezya'da öğrencisiyle birlikte olup eşini aldatan şahıs basıldı

    Malezya'da dünyaevine girdiği eşi bir anda ortadan kaybolan kadın, adeta bir dedektif gibi iz sürmeye başladı.

    7 ay boyunca karısının kendisine ulaşamaması için her türlü iletişim ağını ortadan kaldıran şahıs, eşinden daha fazla kaçamadı.

    Havalimanına baskına gitti

    Kocasının havalimanında olduğu bilgisine erişen kadın, harekete geçti.

    Küçük oğlunu da yanına alan kadın, havalimanında beklemeye koyuldu.

    Malezya'da öğrencisiyle birlikte olup eşini aldatan şahıs basıldı VİDEO

    Eşini bir başka kadınla gördü

    Bir süre sonra eşinin bir başka kadın ile birlikte yürüdüğünü gören öfkeli eş, deliye döndü.

    Eşi ve aldatıldığı kadının yanına giderek hesap sormaya başladı.

    "Hala yasal olarak evliyiz"

    Bu esnada lafa girmek isteyen kadını 'Sen kim oluyorsun?' diyerek engelleyen öfkeli kadın, kocasına ise 'Unutma ki hala yasal olarak evliyiz' diyerek çıkıştı.

    Malezya da öğrencisiyle birlikte olup eşini aldatan şahıs basıldı #1

    "Oğlumuza, para kazanmaya gittiğini söyledim"

    Eşinin yaptıkları yüzünden öfkeli olduğunu belirten kadın, 'Oğlumuz sürekli babasının nerede olduğunu sordu. Ben de Singapur'a para kazanmaya gittiğini söyledim.' şeklinde konuştu.

    Eşini öğrencisiyle aldattı

    Aldatan kocanın yanındaki genç kızın kimliği ise hayrete düşürdü.

    Şahsın, keman öğretmenliği yaptığı ve kendisinden ders alan genç bir kızla kaçarak eşini aldattığı öğrenildi.

    Malezya da öğrencisiyle birlikte olup eşini aldatan şahıs basıldı #2


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