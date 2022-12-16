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    Malezya’daki toprak kaymasında ölü sayısı 21’e yükseldi

    Selangor eyaletindeki bir kamp alanında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi. Kayıp 14 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
    • 16.12.2022 - 18:49
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    Malezya’daki toprak kaymasında ölü sayısı 21’e yükseldi

    Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un kuzeyindeki Selangor eyaletinin Batang Kali bölgesindeki kamp alanında meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor.

    Yetkililer, toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiğini bildirirken, 14 kişinin kayıp olduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

    Yüksek riskli bölge ilan edildi

    Yerel Yönetim ve Kalkınma Bakanı Nga Kor Ming, kamp alanının yasa dışı bir şekilde çalıştırıldığını söyleyerek, Malezya genelinde nehir, şelale ve yamaç yakınında bulunan tüm "yüksek riskli" kamp alanlarının 7 gün süreyle kapatılması talimatını verdi.

    Malezya’daki toprak kaymasında ölü sayısı 21’e yükseldi #1

    94 kişi heyelanda kaldı

    Bölge polis şefi Suffian Abdullah, heyelan sırasında alanda tahminen 94 kişinin bulunduğunu söylemişti.

    Arama kurtarma çalışmaları, iz köpekleri de dahil olmak üzere 700’den fazla personelle devam ediyor.

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    Malezya’daki toprak kaymasında ölü sayısı 21’e yükseldi #3

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