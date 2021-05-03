Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi ile oluşturulan Uygurlar için Malezya girişimi, başkentte görev yapan polislere Uygur ekmeği dağıttı.

Malezya’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları Uygurlar için Malezya (M4U) girişimi, Uygur Türklerinin sesi olmak için etkinlik düzenledi.

Uygur kültürünün tanıtılması için düzenlenen etkinlik kapsamında gönüllüler tarafından, güvenlik görevlilerine ‘nan’ adı verilen Uygur ekmeği dağıtıldı.

İftar saatinde görev yapan polislere, başkent Kuala Lumpur’da toplam 300 ekmek ikram edildi.

“YEMEK BİR MİLLETİN DİLİ GİBİDİR”

M4U girişiminin kurucusu Zuhri Yuhyi, 'NaanTime' adını verdikleri etkinlik hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Yemek, bir milletin dili gibidir. Bizim mutfağımız Malezya'nın eşsiz kültürünü nasıl dünyaya tanıtıyorsa bizler de Uygur Türkleri hakkında farkındalık yaratmak için Uygur mutfağını seçtik.

Ramazan boyunca bizim güvenliğimiz için fedakarca çalışan polisimiz, Uygur ekmeğini ilk defa tatmaktan memnuniyet duydu. Bu güzelliğe vesile olmak bizim için mutluluk verici."

Malezyalı kuruluşlar Uygur ekmeği dağıttı ViDEO







“YARATICI BİR ETKİNLİK OLDU”

Etkinliğe katılan Malezya Hristiyanlar Birliği (ANCOM) Yönetim Kurulu Üyesi Jason Leong, Uyguru Türklerinin yaşadıklarının dini bir mesele olmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"NaanTime, Uygurların sorunlarına dikkati çekmek ve halihazırda süren Çin'deki Uygur camilerinin yok edilmesi sorununu dünyaya duyurmak için oldukça yaratıcı bir etkinlik oldu. Uygurlar sorununu dünyaya duyurmak için bu tarz etkinlikleri sürdüreceğiz."