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    Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu

    Kedah eyaletinde etkili olan yağışlar, sel felaketini beraberinde getirdi. Vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 17:50
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    Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu

    Malezya’nın Kadeh eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar, sel felaketini beraberinde getirdi.

    Sel, Jerai Dağı’ndaki kaya ve odunları çevre köylere taşıdı.

    Yerleşim yerleri sular altında kalırken, felaketten etkilenen 2 bölgedeki yapılar ağır hasar gördü. Bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı (JBPM) yetkilileri, şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 2 kişiden de haber alınamadığını açıkladı.

    Selden etkilenen bölgelerde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu VİDEO

    Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu #1

    Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu #2

    Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu #3

    Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu #4

    Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu #5

    Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu #6

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