- Haberler
- Dünya Haberleri
- Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu
Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu
Kedah eyaletinde etkili olan yağışlar, sel felaketini beraberinde getirdi. Vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
- İHA
- 19.08.2021 - 17:45
- Güncelleme : 19.08.2021 - 17:50
Malezya’nın Kadeh eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar, sel felaketini beraberinde getirdi.
Sel, Jerai Dağı’ndaki kaya ve odunları çevre köylere taşıdı.
Yerleşim yerleri sular altında kalırken, felaketten etkilenen 2 bölgedeki yapılar ağır hasar gördü. Bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı (JBPM) yetkilileri, şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 2 kişiden de haber alınamadığını açıkladı.
Selden etkilenen bölgelerde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Malezya’nın Kedah eyaleti sele teslim oldu VİDEO