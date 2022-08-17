Mali, Fransa'yı BMGK'ya şikayet etti

Dışişleri Bakanı Diop, "Elimizdeki somut delilleri sunmaya hazırız" mesajı verdi.

Barkhane Operasyonu çerçevesinde Mali'de görevli Fransız askerleri, 15 Ağustos'ta ülkeden ayrıldı.

Elysee Sarayı, Fransa'nın Sahel, Gine Körfezi ve Çad Gölü bölgesinde teröre karşı mücadele ve istikrar hedefine bağlı kalacağını söyledi.

Mali ise Fransa'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

"Fransa, silahlı gruplara istihbarat sağladı"

Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, BMGK'ya yazdığı 16 Ağustos tarihli mektupta, Fransa'yı ülkedeki silahlı gruplara istihbarat sağlamak ve onları silahlandırmakla suçladı.

Mektubunda Diop, hava sahalarının defalarca Fransa tarafından ihlal edildiğini belirterek, ülkesindeki durumla ilgili acil bir toplantı talep etti.

"Silah yardımı yaptılar, deliller elimizde"

AA'nın aktardığına göre, Diop, Fransa'nın teröristlere istihbarat ve silah yardımı yaptığına ilişkin ellerindeki somut delilleri de BMGK'ya sunabileceklerinin altını çizdi.

Barkhane Operasyonu, 9 yıl önce başlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubatta yaptığı açıklamada, operasyonun bu yıl içinde sonlanacağını duyurmuştu.