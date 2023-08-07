Mali ve Burkina Faso, Afrika Birliği Dönem Başkanı Assoumani'yi istenmeyen kişi ilan etti İki liderleriyle aynı karede yer almak istemeyen AfB Başkanı Assoumani, istenmeyen kişi haline geldi.

AA & Ensonhaber

Nijer'deki askeri darbe, Afrika'da adeta deprem etkisi yarattı.

Burkina Faso ve Mali, Nijer'de cunta yönetimine desteğini ilan etti. Fransa, hem Nijer hem de Burkina Faso ile karşı karşıya geldi.

Darbe sonrası konuşulan isimlerden biri de Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Azali Assoumani oldu.

İstenmeyen kişi ilan edildi

Assoumani, Rusya-Afrika Zirvesi'nde Mali ve Burkina Faso liderleriyle aynı fotoğraf karesine girmek istemediği için bu 2 ülkede istenmeyen kişi ilan edildi.

Aynı zamanda Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı da olan Assoumani'nin, 27 Temmuz'da Rusya-Afrika Zirvesi'nde, yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali liderleriyle aile fotoğrafında bulunmak istemediği için bu 2 ülkede istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.

Ziyaretlere iptal kararı

Assoumani'nin 14 Ağustos'ta AfB Dönem Başkanı sıfatıyla Mali ve Burkina Faso'yu ziyaret etmesi bekleniyordu. Ziyaretin iptal olduğu öğrenildi.

Aile fotoğrafı boykotu

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nin açılışında çekilen aile fotoğrafında bazı Afrikalı liderler, darbeci hükûmet başkanlarını protesto ederek onlarla aynı kareye girmek istememişti.

AfB Dönem Başkanı ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani'nin yanı sıra Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ve Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso aile fotoğrafında yer almamıştı.

Liderlerin, darbeyle başa gelen Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ile aynı fotoğrafta yer almak istemediği ortaya çıkmıştı.