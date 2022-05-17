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    Mali'de darbe girişimi

    Mali'de bir grup subay darbe girişiminde bulundu.
    • 17.05.2022 - 00:52
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 01:04
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    Mali'de darbe girişimi

    Cunta hükümeti konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaştı.

    Açıklamada, bir grup subay ve astsubayın, 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece darbe girişiminde bulunduğu ancak girişimin başarısız olduğu belirtildi.

    "Batılı bir ülke tarafından destekli"

    Darbe yapmak isteyen grubun "Batılı bir ülke tarafından desteklendiği" ifade edilen açıklamada, devletin güvenliğini hedef alan bu eylemin şiddetle kınandığı belirtildi.

    Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu ve darbe girişiminin iş birlikçilerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

    AA'nın haberine göre Mali'de önce 2020 Temmuz, ardından da 2021 Mayıs'ta aynı grup tarafından darbe yapılmıştı.

    Mali de darbe girişimi #1


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