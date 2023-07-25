Mali'de Fransızca resmi dil olmaktan çıktı Fransa'nın Afrika'da uyguladığı sömürge politikalarına karşı ülkede yeni bir karar alındı. 1960'tan bu yana kullanılan Fransızca resmi dil olarak kullanılmayacak.

AA

Mali, sömürgeye karşı gözünü açtı.

Batı Afrika ülkesi olan Mali, uzun yıllar ülkelerini sömüren Fransa'ya karşı harekete geçme kararı aldı.

Ülkede resmi dil olarak kullanılan Fransızca yeni anayasa ile çalışma dili olmuştu.

Fransızca artık resmi dil değil

18 Haziran'da yapılan halk oylamasında yüzde 96,91 'evet' oyuyla kabul edilen ve anayasa mahkemesinin de kabul ettiği yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıkıyor.

Yeni anayasa metnine göre Fransızca bundan böyle çalışma dili olarak kullanılacak.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Ulusal dil statüsündeki diller

Ülkede konuşulan 70 yerel dilin arasından 13 tanesini ulusal dil statüsünde bulunuyor.

Bu diller kurum, eğitim ve idari işlerde kullanılabiliyor.

İşte ulusal statüde kullanılan diller:

"Bambara, Bobo, Bozo, Dogon, Fulanice, Maure, Miniyanka, Malinke, Sarakole, Sonrhai, Senoufo, Khassonke ve Tamashek."

Fransa yeni bir sayfa açmak istedi

1800'lü yıllarda başlayan Fransa işgaline karşı Afrika ülkeleri, özellikle 19'uncu yüzyılın yarısından sonra büyük bir bağımsızlık mücadelesine girişti.

Yıllar süren bağımsızlık mücadeleleri sırasında ise Fransa'nın katliamları insanlık tarihinin utanç sayfalarında hala yer alıyor.

Fransa ise yıllarca sömürülen Afrika ülkeleri ile yeni bir sayfa açmak istiyor.

Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz 1-5 Mart tarihlerinde Afrika ülkelerini ziyaret etti.

"Geçmişin mirasından uzaklaşmak istiyoruz"

Fransız lider, ziyaret öncesi Afrika’daki askeri üslerde dönüşüme giderek, özellikle kıtadaki iş gücünü azaltacaklarını belirtti ve ekledi:

Bu dönüşümü, ülkesinin Afrika’daki çehresini değiştirmek, Fransa karşıtlarının bahane olarak kullandığı geçmişin mirasından uzaklaşmak için istiyoruz.

Fransız askerleri Mali'den çekildi

Fransa, Ağustos 2014’ten bu yana Mali'de konuşlu Fransız Barkhane Operasyonu'nu, Bamako yönetiminin Paris ile ilişkilerinin gerilmesi üzerine Haziran 2022'de sonlandırmak zorunda kalmış, tüm askerlerini bu ülkeden çekmişti.