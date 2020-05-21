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    Mali'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 20 ölü

    Mali'nin güneyinde, başkent Bamako ile Gine Cumhuriyeti'ni bağlayan yolda yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 21.05.2020 - 05:48
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    Mali'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 20 ölü

    Mali Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Solabougouda ve Narena arasındaki otoyolda yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı.

    20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı, yaralılar Bamako'ya sevk edildi.

    Kazanın kamyonun vites aksamındaki teknik bir arızadan kaynaklandığı ifade ediliyor.

    ÜLKENİN KARA YOLLARI BAKIMSIZ

    Mali'de kara yolları ağının bakımsızlığı nedeniyle her yıl çok sayıda kaza meydana geliyor.

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