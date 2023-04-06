Malta'da 11 saatlik operasyon: 440 göçmen kurtarıldı Uluslararası sularda tespit edilen aşırı kalabalık bir balıkçı botunda bulunan 440 göçmen, 11 saatlik operasyonun ardından kurtarıldı. Göçmenlerin, 1 Nisan'da Libya'nın Bingazi kentinden yola çıktıkları ve son 2 günü yiyecek-içecek olmadan geçirdikleri öğrenildi.

İHA

Malta açıklarındaki uluslararası sularda tespit edilen aşırı kalabalık bir balıkçı botunda bulunan 440 göçmen, 11 saat süren başarılı operasyonun ardından kurtarıldı.

8 kadın, 30 çocuk vardı

Operasyonun Sınır Tanımayan Doktorlar’a (MSF) ait Geo Barents kurtarma gemisi ile yapıldığını aktaran yetkililer, zorlu hava koşulları nedeniyle bunun uzun sürdüğünü belirtti.

Operasyonu yöneten Riccardo Gatti, kurtarılanlar arasında 8 kadın ve 30 çocuk bulunduğunu söyledi.

Son 2 günü aç geçirdiler

Göçmenlerin, 1 Nisan'da Libya'nın Bingazi kentinden yola çıktıkları ve son 2 günü yiyecek-içecek olmadan geçirdikleri öğrenildi.

Göçmenlerden gelen kurtarma çağrılarına yanıt veren Alarm Phone kurumu, 2 gün önce balıkçı teknesinden bir çağrı almış ve müdahale etmesi için MSF'ye haber vermişti.