İHA
Malta açıklarındaki uluslararası sularda tespit edilen aşırı kalabalık bir balıkçı botunda bulunan 440 göçmen, 11 saat süren başarılı operasyonun ardından kurtarıldı.
8 kadın, 30 çocuk vardı
Operasyonun Sınır Tanımayan Doktorlar’a (MSF) ait Geo Barents kurtarma gemisi ile yapıldığını aktaran yetkililer, zorlu hava koşulları nedeniyle bunun uzun sürdüğünü belirtti.
Operasyonu yöneten Riccardo Gatti, kurtarılanlar arasında 8 kadın ve 30 çocuk bulunduğunu söyledi.
Son 2 günü aç geçirdiler
Göçmenlerin, 1 Nisan'da Libya'nın Bingazi kentinden yola çıktıkları ve son 2 günü yiyecek-içecek olmadan geçirdikleri öğrenildi.
Göçmenlerden gelen kurtarma çağrılarına yanıt veren Alarm Phone kurumu, 2 gün önce balıkçı teknesinden bir çağrı almış ve müdahale etmesi için MSF'ye haber vermişti.