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    Malzeya’da, selde mahsur kalan sokak kedilerini kurtardı

    Lastik botuyla sel sularının arasından ilerleyen Mohd Amiruddin Mohamad Yusof isimli vatandaş, teker teker ulaştığı sokak kedilerini boğulmaktan kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 17:58
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    Malzeya’da, selde mahsur kalan sokak kedilerini kurtardı

    Malezya'nın büyük yerleşim bölgeleri Selangor, Shah Alam, Pahang, Kelantan ve Kuala Lumpur’da etkili olan sel felaketi yaşamı olumsuz etkiledi.

    Sokaklar ve caddeler sular altında kaldı.

    LASTİK BOTLA KEDİLERİN YARDIMINA KOŞTU

    Yaşanan felaketin ortasında Mohd Amiruddin Mohamad Yusof isimli bir vatandaş, sarı lastik botuyla sokakta kalan kedilerin yardımına koştu.

    Sel sularının içinden ilerleyen Yusof, teker teker mahsur kalan kedilere ulaştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Bir evin önünde kurtarılmayı bekleyen 2 kediye ulaşan Yusof’un o anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, kullanıcılardan büyük ilgi ve takdir gördü.

    Malezya'da, selde mahsur kalan sokak kedilerini kurtardı VİDEO

    Malzeya’da, selde mahsur kalan sokak kedilerini kurtardı #1

    Malzeya’da, selde mahsur kalan sokak kedilerini kurtardı #2

    Malzeya’da, selde mahsur kalan sokak kedilerini kurtardı #3

    Malzeya’da, selde mahsur kalan sokak kedilerini kurtardı #4

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