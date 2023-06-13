Manchester sokakları çöplüğe döndü Şampiyon Manchester City, Manchester kentinde düzenlenen törenle taraftarlarıyla bir araya geldi. Tören sonrasında Manchester sokakları taraftarların çöpleriyle kaplandı.

AA

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i tek golle geçen Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Manchester City, İstanbul'daki zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren 6. İngiliz takımı oldu.

Tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalayan takımın taraftarları Manchester sokaklarında takımını karşıladı.

Polisler müdahale etti

Coşkulu bir kutlamanın yaşandığı sokaklarda alkolün etkisiyle bazı olaylar da yaşandı.

İngiliz polisinin müdahalesiyle kısa süren kavgaların ardından taraftarlar dağıldı.

Kutlamalardan geriye ise çöp yığınları kaldı.