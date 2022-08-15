Manchester uçağındaki kadın yolcu soyunarak dehşet saçtı

Uçağın kalkışından sonra kıyafetlerini çıkarmaya başlayan kadın, ailesinin DEAŞ üyesi olduğunu söyleyip, 'üzerimde patlayıcı var' dedi. Pilot, bir süre sonra Paris'e acil iniş yaptı.

Kıbrıs-İngiltere uçuşundaki yolcular film sahnesi gibi bir olay yaşadı.

9 Ağustos günü Manchester'a gitmekte olan uçağın kalkışının ardından, yolcular arasında bulunan 30 yaşlarındaki kadın farklı hareketler sergilemeye başladı.

Bir anda soyunmaya başlayan kadın, yolcuları dehşete düşürdü.

"Ölmeye hazır mısınız"

Üzerinde yalnızca iç çamaşırı kalıncaya kadar soyunan kadın, yanında patlayıcı maddeler olduğunu söyleyip, uçakta bulunan çocuklara 'Ölmeye hazır mısınız?' diye soru yöneltti.

Ailem DEAŞ'lı deyip korkuttu

Korkan yolcular ve uçak görevlileri ne yapacağını şaşırırken, kadın bir de ebeveynlerinin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu söyledi.

Uçaktaki yolcu, kadına müdahale etti

Korku dolu anlar devam ederken kokpite saldırmaya çalışan kadına hiçbir müdahale edilmezken, uçakta bulunan 35 yaşındaki Philip O'Brien isimli eski güvenlik görevlisi harekete geçti.

Kadını etkisiz hale getirmeyi başaran O'Brien, eşi ve 3 çocuğuyla yolculuk yaptığını ve uçak görevlilerinin kadına müdahale etmemesi sonucu olaya karıştığını söyledi.

"Neden onu yere sermediniz?"

O'Brien, görevlilere "Neden onu yere sermediniz?" diye sorduğunu ve "Yapamayız" cevabını alınca olaya müdahil olduğunu belirtti.

"Pilot acil olarak Paris'e indi"

O'Brien, "Kadın tekrar kokpite gittiğinde kontrolü elime aldım, onu yere indirdim ve o noktada pilot Paris'e acil iniş yaptı" dedi.

"Eğer yapmazsam herkez ölecek"

O'Brien kadına neden böyle şeyler söylediğini sorduğunu ve kadının "Eğer yapmazsam bir patlama olacak ve herkes ölecek" şeklinde yanıt verdiğini iddia etti.

Kadın tutuklandı

Uçağın Paris'e acil iniş yapmasının ardından Fransız polisi kadını tutukladı.