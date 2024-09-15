Manş Denizi'nde göçmen teknesi battı: 8 ölü Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan teknenin Manş Denizi'nde batması sonucu 8 göçmen yaşamını yitirdi.

İHA

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi’nde tekne faciası yaşandı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmaya çalışan bir göçmen teknesinin Pas-de-Calais bölgesi açıklarında kıyıdan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra battığı belirtildi.

8 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yerel saatle 01.00'de yapılan çağrı üzerine bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin 53 kişiyi kurtardığı, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Pas-de-Calais Valisi Jacques Billant, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin Eritre, Sudan, Suriye, Mısır, İran ve Afganistan uyruklu olduğunu söyledi.

Bölge savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 GÜNDE 200 GÖÇMEN KURTARILDI

Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günleri denizi geçmeye çalışan 4 farklı teknedeki toplam 200 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi. Yaşanan son faciayla birlikte bu yıl kanaldan geçmeye çalışan toplam 45 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)