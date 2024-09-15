Manş Denizi'nde göçmen teknesi battı: 8 ölü

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi’nde tekne faciası yaşandı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmaya çalışan bir göçmen teknesinin Pas-de-Calais bölgesi açıklarında kıyıdan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra battığı belirtildi.
8 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
Yerel saatle 01.00'de yapılan çağrı üzerine bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin 53 kişiyi kurtardığı, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Pas-de-Calais Valisi Jacques Billant, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin Eritre, Sudan, Suriye, Mısır, İran ve Afganistan uyruklu olduğunu söyledi.
Bölge savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2 GÜNDE 200 GÖÇMEN KURTARILDI
Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günleri denizi geçmeye çalışan 4 farklı teknedeki toplam 200 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi. Yaşanan son faciayla birlikte bu yıl kanaldan geçmeye çalışan toplam 45 kişi ise hayatını kaybetti.
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