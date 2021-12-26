Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi, Erbil'e getirildi

İngiltere'ye yasa dışı yollardan gitmek isterken batan botta yaşamını yitiren 16 Iraklının cenazesini taşıyan uçak, Erbil’e indi.

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, yaşamını yitiren 16 Iraklı göçmenin cenazesini taşıyan uçak, dün gece Uluslararası Erbil Havalimanı’na indi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, 20 Aralık'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY, 24 Kasım 2021'de Manş Denizi'nde trajik bir şekilde boğulan 16 göçmenin naaşlarını cuma günü saat 3.45'te teslim alacak." ifadesini kullanmıştı.

İKİ KERE ERTELENDİ

Cenazelerin Erbil'e getirilmesinin teknik ve hava koşulları nedeniyle daha önce iki kere ertelendiği duyurulmuştu.

EN AZ 27 KİŞİ ÖLDÜ

Manş Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun da bulunduğu en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.