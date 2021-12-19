Maradona'nın hatıraları satışa çıkıyor

Diego Maradona'nın vefatından sonra zor günler geçiren ailesi, unutulmaz oyuncunun hatıralarını açık artırma ile satacak.

Futbol efsanesi Diego Maradona'nın hatıraları açık artırmaya çıkıyor...

25 Kasım 2020'de hayata veda eden futbol efsanesinin kariyerinin en önemli anları, müzayede ile hayranlarıyla buluşacak.

5 ÇOCUĞU BU KARARI ALDI

Maradona ailesi, bu kararı yüksek yaşam masraflarını karşılamak için aldı.

Yapılan açıklamada, “Maradonaların ciddi harcamaları var. Bu giderlerle başa çıkmaları için müzayedeye ihtiyaç duydular. Evi ve kullandığı araç başta olmak üzere birçok anısı satışa çıkacak. Diego Maradona'nın 5 çocuğu da avukatları aracılığıyla bu kararı aldı.” denildi.

SANAL ORTAMDA SATILACAK

Bugün sanal ortamda düzenlenecek müzayedede Maradona'nın hayatına dair eserler açık artırmaya çıkacak.

Arjantinli efsanenin ilk transfer ücretiyle Buenos Aires'te ailesine aldığı evin açılış fiyatı 900 bin dolar.

FOTOĞRAFLARI, KRAMPONLARI, 87 PARÇASI…

87 parçanın satışa sunulacağı müzayedede, Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı gol, Fidel Castro ile buluşması gibi anların fotoğrafları, kramponları ve imzaladığı gitar gibi hatıraları satışa sunulacak.

Açık artırmada 20 bini aşkın katılımcının teklif vermesi bekleniyor.