Gazze'de devam eden ateşkes süreci ile ilgili bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya ilişkin görüşmeler sürüyor" dedi.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 15:22
Marco Rubio: Hamas savaştan sonra ne olacağı konusunda prensipte anlaştı

İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için çalışmalar devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı plan sonrası taraflar arasında görüşmeler hızlandı. 

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. 

"HIZLA TAMAMLAMAYI UMUYORUZ"

İkili diyalogların devam ettiğini söyleyen Rubio, "İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya ilişkin görüşmeler sürüyor, lojistik düzenlemeleri hızla tamamlamayı umuyoruz." dedi.

"CİDDİ OLUP OLMADIKLARINI ÖĞRENECEĞİZ"

Hamas'ın geleceği hakkında da konuşan Rubio, şunları kaydetti:

Hamas savaştan sonra ne olacağı konusunda prensipte anlaştı.

Onların ciddi olup olmadığı çok kısa bir sürede öğreneceğiz.

