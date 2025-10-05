Marco Rubio: Hamas savaştan sonra ne olacağı konusunda prensipte anlaştı Gazze'de devam eden ateşkes süreci ile ilgili bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya ilişkin görüşmeler sürüyor" dedi.