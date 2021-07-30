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    Mardin'de eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, yol uygulaması sırasında bombalı saldırı düzenlemek isteyen terör örgütü PKK/KCK mensubunun 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandığını açıkladı.
    • AA
    • 30.07.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 12:02
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    Mardin'de eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

    Mardin-Kızıltepe yolunda Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, dün akşam uygulama sırasında durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.

    EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST YAKALANDI

    Aramada, araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi.

    Araçta bulunan terör örgütü PKK/KCK mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Terörist, adli işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Mardin de eylem hazırlığında olan terörist yakalandı #1

    Mardin de eylem hazırlığında olan terörist yakalandı #2

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