Mariam Afifi: Doğru tarafta olduğum için güçlüyüm

Filistinli sanatçı Mariam Afifi, başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınmasından sonra serbest bırakıldı. Afifi, doğru tarafta olduğuna inandığı için güçlü olduğuna inandığını ifade etti.

İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulme ve Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılara karşı Kudüs’te protesto yaparken başörtüsünden sürüklenerek göz altına alınan Filistinli sanatçı Mariam Afifi, serbest bırakıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

“DOĞRU TARAFTA OLDUĞUM İÇİN GÜÇLÜYÜM”

İsrail polisi tarafından tutuklanırken gülümseyen Afifi direnişin sembol isimlerinden biri haline geldi.

Sosyal medyada katıldığı bir yayında açıklamalarda bulunan Afifi, doğru tarafta olduğu için güçlü olduğunu söyledi.

Filistinli sanatçı, İsrail polisinin neden öfkeli olduğunu sorarak şunları söyledi: “Eğer öfkeliyseniz, zayıf olduğunuzun bilincindesinizdir. Orada gülümserken benim durumum işte buydu. Umurumda değildi öfkeleri, hiç korkmadım. Çünkü bana tavrı onun ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Ben güçlü olduğuma inanıyorum. Çünkü doğru tarafta olduğumu, haklı bir davayı savunduğumu biliyorum."

"SİZ BUNU KABUL EDER MİYDİNİZ"

Tutuklanırken gülümsemesi hakkında konuşan Afifi, protestoculara ben iyiyim mesajı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Benim tarafımda orada sadece protestocuları, birlikte protesto yaptığım insanları görüyordum. Onlara bakıyordum ve tanıdığım kişilere gülümsüyordum. Yani orada gülümsemek benimle birlikte olanlara, 'Ben iyiyim, korkmuyorum, güçlüyüm ve gerçekten korkmuyorum. Ben buradaki en güçlü kişilerdenim. Çünkü yaptığım ve inandığım şey doğru olan.' deme şeklimdi. Bunun insani bir olay olduğunu biliyorum. Dünyanın hiçbir yerinde kimse, 'Evinden çık. Çünkü ben burada yaşamak istiyorum' diyen birini kabul etmez. İşte bu yüzden bu insanlığı ilgilendiren bir olay. Herkes bunu bilmeli. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Siz kabul eder miydiniz?"

“DAVA SADECE FİLİSTİNLİLERİ İLGİLENDİRMİYOR”

Filistin davasının sadece kendilerini ilgilendirmediğini tüm insanlığın bu davaya destek olmasını isteyerek, "Kudüs'ün kuzeyinden güneyine de, doğusundan batısına da Şeyh Cerrah'tan geçmeden gidemezsiniz. Bu yeri, İsrail'e ait bir merkez yapmak istiyorlar. Bu birincisi. İkinci olarak da daha büyük bir İsrail rüyası var. Bu da Kudüs'ü doğudan batıya, yani Ölü Deniz'den Akdeniz'e bir İsrail yolu yapmak. Bu iki yerin ortasında Şeyh Cerrah bulunuyor." değerlendirmesini paylaştı.

İsrail’in propaganda için medyaya ciddi yatırım yaptığını söyleyen Afifi, "Haberin size gelmesi için beklemeyin, gerçekleri öğrenmek için kendiniz araştırın. Çünkü yalan haberler ve İsrail propagandası her yerde. Medyaya harcadıkları çok fazla paraları var. Dünyaya Orta Doğu'daki tek demokratik ülke olduklarını göstermeye çalışıyorlar ama bu doğru değil. Doğru haberleri kendiniz araştırın ve bunun gerçek olmadığını dünyaya gösterin." ifadelerini kullandı.

“HER FİLİSTİNLİ KENDİNİ GELİŞTİRSİN”

Filistin davasının uluslararası alanda güçlü ses çıkarması için her Filistinlinin kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen Mariam Afifi, "Herkesten kendilerini her alanlarda geliştirmelerini istiyorum. Daima hepsine sahip olun ki, sesinizi sadece söylediklerinizle değil yaptığınız işlerle de duyurun. Ben bir şeyler söylüyorum. Ama yaptığım müzikle de konuşuyorum. Bir enstrüman çalıyorum ve onu dünyaya mesajımı göstermenin bir aracı olarak kullanıyorum. Filistin Gençlik Orkestrası'nın bir üyesiyim ve müziğimizle dünyayı turluyoruz. Her yaz dünyanın birçok yerinde konserler veriyoruz. Müzik, dans ve edebiyat bir araç olabilir. Sanatın her alanı bir araç olabilir. Bu yüzden bunları dünyaya Filistinlilerin varlığını göstermek için kullanın. Dünya bizim hakkımızda çok şey bilmiyor. Kendimizi göstermemiz lazım. Bizim hakkımızda hiçbir şey duymuyorlar. İnsanlara var olduğumuzu gösterelim. Filistin yalnızca 1948'den önce var olan bir yer değil, Filistin hala var, hala direniyor! Bunu dünyaya müziğimizle, edebiyatımızla, danslarımızla, protestolarımızla, her şeyimizle göstermemiz gerekiyor.” dedi.

"BUNU MU HAYAL ETTİN"

Mariam Afifi, tutuklandıktan sonra başında bekleyen İsrail askerine, "Ben ne yaptım? Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi? Evlerinden çıkarılmak istenen insanları koruduğum için mi bu haldeyim? Ne hissediyorsun? Biliyorum sen de bir insansın, belki bir ailen, çocukların var. Onlar büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Sen küçük bir çocukken geleceğe dair hayaller kurarken bunu mu hayal ettin? Yanlış tarafta olmayı mı? Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Büyümeyi hayal eden ve rüya gören bir çocukken, istediğin bu muydu? Zalimlerin yanında olmak!" ifadelerini kullanmıştı.