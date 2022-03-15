Marine Le Pen: Başkan olmak için kocaya ihtiyacım yok

Marine Le Pen: Başkan olmak için kocaya ihtiyacım yok

Aşırı sağcı siyasetçi, seçimi kazanması durumunda Elysee Sarayı'nda nasıl bir görüntü vereceğini anlattı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi, gelecek ay gerçekleştirilecek.

Adaylar arasında 53 yaşındaki aşırı sağcı Marine Le Pen de bulunuyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en yakın rakiplerinden biri olarak görülen Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Le Pen, Elle dergisine konuştu.

"NE ERKEK NE DE KÖPEK"

Bağımsız hareket etme isteğini vurgulayan Le Pen, gelecek ay seçimi kazanması halinde Elysee Sarayı'na "ne erkek ne de köpek" götürmeyeceğini söyledi.

Le Pen, Fransız liderlere "bir eş ve bir köpek eşlik etme geleneğini sürdürmek niyetinde olmadığını" kaydetti.

"BEKAR BİR KADINIM"

Aşırı sağcı siyasetçi, "Başkan olmak için kocaya ihtiyacım yok. Ben bekar bir kadınım. Gidip kendime bir erkek almayacağım. Sırf Elysee'ye çift olarak gitmek için onunla hareket etmeyeceğim." dedi.

Le Pen, bunun yerine yedi kedisiyle birlikte Elysee'ye gideceğini sözlerine ekledi.

FRANSA'DA SEÇİME DOĞRU

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Ülkeyi 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde yarışacak adaylar arasında aşır sağcı Eric Zemmour, Marine Le Pen ve Valerie Pecresse ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ön plana çıkıyor.