Petrol
100.06
-6.40%
Euro
16.13
-0.38%
Dolar
14.66
-0.81%
Altın
900.26
-2.98%
Borsa
2101
0.59%
Bitcoin
572.792
-1.67%
BTXN Coin
38.64
0.25%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Marine Le Pen: Başkan olmak için kocaya ihtiyacım yok

    Aşırı sağcı siyasetçi, seçimi kazanması durumunda Elysee Sarayı'nda nasıl bir görüntü vereceğini anlattı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.03.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marine Le Pen: Başkan olmak için kocaya ihtiyacım yok

    Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi, gelecek ay gerçekleştirilecek.

    Adaylar arasında 53 yaşındaki aşırı sağcı Marine Le Pen de bulunuyor.

    Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en yakın rakiplerinden biri olarak görülen Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Le Pen, Elle dergisine konuştu.

    "NE ERKEK NE DE KÖPEK"

    Bağımsız hareket etme isteğini vurgulayan Le Pen, gelecek ay seçimi kazanması halinde Elysee Sarayı'na "ne erkek ne de köpek" götürmeyeceğini söyledi.

    Le Pen, Fransız liderlere "bir eş ve bir köpek eşlik etme geleneğini sürdürmek niyetinde olmadığını" kaydetti.

    "BEKAR BİR KADINIM"

    Aşırı sağcı siyasetçi, "Başkan olmak için kocaya ihtiyacım yok. Ben bekar bir kadınım. Gidip kendime bir erkek almayacağım. Sırf Elysee'ye çift olarak gitmek için onunla hareket etmeyeceğim." dedi.

    Le Pen, bunun yerine yedi kedisiyle birlikte Elysee'ye gideceğini sözlerine ekledi.

    Marine Le Pen: Başkan olmak için kocaya ihtiyacım yok #1

    FRANSA'DA SEÇİME DOĞRU

    Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

    Ülkeyi 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde yarışacak adaylar arasında aşır sağcı Eric Zemmour, Marine Le Pen ve Valerie Pecresse ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ön plana çıkıyor.

    Marine Le Pen: Başkan olmak için kocaya ihtiyacım yok #2

    Marine Le Pen: Başkan olmak için kocaya ihtiyacım yok #3


    İlginizi Çekebilir

    Yurt dışından siparişlere vergi zammı
    Ekonomi

    Yurt dışından siparişlere vergi zammı

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
    3. Sayfa

    Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

    Görüş Bildir