Marine Le Pen: Fransa'yı NATO'dan çekeceğim

Macron'un rakibi Le Pen, göreve gelmesi durumunda NATO'ya dair izleyeceği yol haritasını açıkladı. Le Pen ayrıca, AB ile ilişkiler ve Almanya ile askeri uçak projesini değerlendirdi.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kalan aşırı sağcı Marine Le Pen, ülkesinin NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Le Pen, düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması halinde Fransa'yı NATO'nun müşterek askeri komutanlığından çekmeyi planladığını söyledi.

NATO açıklaması: Ayrılmak istiyorum

Paris'te konuşan Le Pen, "Fransa'nın NATO'nun müşterek askeri komutanlığından ayrılmasını istiyorum. Askerlerimizin NATO komutanlığına veya Avrupa komutanlığına tabi olduğu konusunda asla hemfikir olmayacağım." dedi.

Rusya ile stratejik yakınlaşmayı teklif edecek

İkinci turda Cumhurbaşkanı Macron'un rakibi olan Le Pen, Fransa'nın 1966'dan 2009'a kadar sahip olduğu ittifak statüsüne geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri ayrıca, seçilirse, NATO ile Moskova arasında stratejik yakınlaşma teklifinde bulunacağını dile getirerek, şu şekilde konuştu:

"Düşmanlıklar sona erdiğinde, NATO ile Rusya arasında stratejik bir yakınlaşma önereceğim."

Dış politikadaki tavrı

TASS'ın haberine göre; Le Pen, dış politikada nasıl bir tavır takınacağını açıklarken, temel ilkelerinin "bağımsızlık, eşitlik ve istikrar" olacağını ifade etti.

Öte yandan, Ukrayna'ya savunma silahları sağlamaya ve istihbarat alanında destek vermeye devam edeceğini taahhüt etti.

53 yaşındaki Marine Le Pen, Avrupa Birliği'ne (AB) mesafeli tutumuyla da biliniyor.

"Frexit benim projem değil"

Ülkesini AB'den çekmeyeceğini aktaran Le Pen, ancak "içeriden reform" yapacağını söyledi ve ekledi:

"Frexit benim projem değil. AB'yi içeriden reforme etmek istiyorum. Fransızca ve Almanca dillerinin konumunun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

Le Pen, Paris yönetiminin AB'ye katkılarını neredeyse yarı yarıya azaltarak 5 milyar euroya düşürmeyi planladığını duyurdu.

Almanya ile askeri uçak geliştirme projesi

Seçilmesi halinde Almanya ile askeri uçak geliştirme programından çekileceklerini ifade eden Le Pen, bunun yerine Rafale savaş filosunu güncellemeye odaklanacaklarını söyledi.

Le Pen'e göre, Fransa ve Almanya arasında ortak askeri uçak programı üzerinde "çözülemez farklılıklar" bulunuyor.

Fransa'da seçimlerin ikinci turu 24 Nisan'da düzenlenecek.