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    Marine Le Pen: İdam cezası için referandum yapacağım

    İkinci tur öncesi sert çıkışlarda bulunan Le Pen, şimdi de idam cezasını geri getirme sözü verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 12:20
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    Marine Le Pen: İdam cezası için referandum yapacağım

    Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan'da yapılacak ikinci tur kampanyası kapsamında vaatlerini sıralamaya devam ediyor.

    Daha önce yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çekme vaadinde bulunan Le Pen, bu kez idam cezasından söz etti.

    İdam cezası Le Pen'in gündeminde

    Le Pen, yaptığı açıklamada, "Referandumun klasik bir işletim aracı olmasını istiyorum." diyerek, masada idam cezasının geri getirilmesinin de olduğunu söyledi.

    Diğer taraftan "büyük, olgun bir demokraside yasak tartışmaya yer olmadığını" dile getiren Le Pen, "İnsanların konuşmasına izin vermek tehlikeli değildir, tehlikeli olan onlara izin vermemektir." dedi.

    Fransa'da idam 1981'de kaldırıldı

    Telegraph'ın haberine göre; Le Pen, Fransa'nın 1981'de kaldırdığı idamı yeniden uygulamaya koyma olasılığını ilk kez gündeme getirmiyor.

    2012'de idam cezasından bahseden Le Pen, ancak 2017 seçimlerinde bu vaadini rafa kaldırdı. Le Pen ayrıca, daha önce kişisel olarak ölüm cezasının geri getirilmesine karşı oy kullanacağını söylemişti.

    Yüzde 55 destekliyor

    Konuyla ilgili son anket, Fransızların yüzde 55'inin idamın yeniden uygulanmasından yana olduğunu söylüyor.

    Marine Le Pen: İdam cezası için referandum yapacağım #1


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