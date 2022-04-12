Marine Le Pen, Rus gazına yaptırımlara karşı çıktı

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için Macron ile mücadele eden Le Pen, Rusya'dan enerji tedarikine ambargoya sıcak bakmadığını söyledi.

Fransa'da ikinci turu 24 Nisan'da düzenlenecek seçimde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı yarışan Marine Le Pen, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ve doğalgazına uygulanan yaptırımlara ilişkin görüşünü paylaştı.

Aşırı sağcı Le Pen, Ukrayna'da savaş devam ederken, Rusya'ya "çok yakın" olmakla eleştiriliyor.

Petrol ve gaz arzına yaptırımlara karşı olduğunu belirten Le Pen, "Diğer tüm yaptırımlardan kesinlikle yanayım." dedi.

"Yaptırımların sonuçlarına maruz kalmak istemiyoruz"

Le Pen, France Inter radyosuna verdiği demeçte, "Fransız halkının yaptırımların sonuçlarına maruz kalmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.

Fransa, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi, doğalgazının çoğunu Rusya'dan boru hatlarıyla ithal ediyor ve bunu konut ve ticari enerji için kullanıyor.