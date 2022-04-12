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    Marine Le Pen'in siyahiyle fotoğrafı gündem oldu

    Cumhurbakşanı Macron'un rakibi Le Pen'in kampanya sırasında çektirdiği fotoğraftaki ayrıntı göze çarptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 14:41
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    Marine Le Pen'in siyahiyle fotoğrafı gündem oldu

    Fransa'da ilk turu 10 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi kampanyası sırasında dikkat çeken bir an objektiflere yansıdı.

    Aşırı sağcı aday Marine Le Pen, kampanya döneminde siyahi seçmenlerden de destek istedi.

    Le Pen'in konuşulan karesi

    Le Pen'in, bir araya geldiği insanlarla çektirdiği fotoğraflardan biri yeniden gündem oldu.

    Bir siyahiyle kameralara samimi poz vermeye çalışan Le Pen, elini bu kişinin omzuna koydu ancak parmaklarından tereddütlü olduğu görüldü.

    Göçmen karşıtı referandum sözü verdi

    Ulusal Birlik lideri 53 yaşındaki Le Pen, göçmen karşıtı olmasıyla biliniyor ve cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda göçmen karşıtı yasa tasarısını öngören referandum yapma vaadinde bulunuyor.

    Le Pen, fotoğrafı Instagram hesabından paylaşırken, kullanıcılar aşırı sağcı siyasetçinin tutumuna tepki gösterdi.

    "Elini omzuna koyabilirdin"

    Yapılan yorumlarda Marine Le Pen'in "samimi davranmadığı" ifade edildi. "Ne ikiyüzlülük! Elini omzuna koyabilirdin", "Siyah olmak bulaşıcı değil" şeklinde ifadeler kullanıldı.

    Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yarışacak.

    Marine Le Pen in siyahiyle fotoğrafı gündem oldu #1


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