Mario Draghi: Avrupa, Rusya'yı askeri çatışmadan caydıramaz

Moskova ile Kiev arasındaki gerilim, İtalyan Başbakan'ın gündemindeydi. Draghi, Avrupa olarak Rusya'ya karşı koyacak durumda olmadıklarını söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Roma'da yıl sonu basın toplantısı düzenledi.

Draghi'nin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya olası askeri müdahalesi vardı.

"RUSYA'YI CAYDIRMAK İÇİN ÇOK AZ ARACIMIZ VAR"

Avrupa Birliği'nin (AB) kendi askeri gücünün eksikliğine dikkat çeken Draghi, Kremlin'e yönelik herhangi bir yaptırımda zayıf noktalara işaret etti.

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanırken, Draghi, Avrupa'nın Moskova'yı Kiev ile askeri çatışmadan caydırmak için çok az aracı olduğunu söyledi.

"FÜZELERİMİZ, GEMİLERİMİZ VAR MI" SORUSU

İtalyan Başbakan, "Füzelerimiz, gemilerimiz, toplarımız, ordularımız var mı? Şu anda yok ve NATO'nun farklı stratejik öncelikleri var." dedi.

"RUS GAZINDAN VAZGEÇEMEYİZ"

Mario Draghi, caydırıcılık konusunda ekonomik yaptırımların tek muhtemel araç olduğunu kaydetti ve ekledi: "Ancak Avrupa, Rus gaz arzından vazgeçecek durumda değil. Bunun için doğru bir an değil."

"PUTİN İLE İLİŞKİMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geride bıraktığımız günlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Financial Times'ın haberine göre, Draghi, Avrupa'nın Putin ile ilişkisini sürdürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.