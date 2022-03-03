Mariupol Kent Konseyi: Rusya bizi yok ediyor

Mariupol Kent Konseyi: Rusya bizi yok ediyor

Yazılı açıklama yapan Konsey, "Elektriğimiz, suyumuz, ısıtmamız yok" dedi. Yaşananların 'soykırım' olduğu belirtildi.

Rusya'ya bağlı birlikler, Ukrayna topraklarında kritik noktaları hedef almayı sürdürüyor.

Rus güçleri, başkent Kiev'i kuşatarak, kontrolü ele almak istiyor.

Diğer taraftan Mairupol Kent Konseyi, karşı karşıya kaldıkları durumu aktardı. Yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin "sürekli ve bilerek" şehirde hayati öneme sahip sivil altyapıyı bombaladığı duyuruldu.

"KRİTİK YAŞAM DESTEK ALTYAPIMIZ HEDEFTE" AÇIKLAMASI

Açıklamada, "Gıda kaynaklarını parçalıyorlar, bizi ablukaya alıyorlar. Kasıtlı olarak, yedi gündür (Mariupol'un) kritik yaşam destek altyapısını yok ediyorlar. Elektriğimiz, suyumuz, ısıtmamız yok." denildi.

"MİLLET OLARAK YOK EDİLİYORUZ"

Mariupol'de insani koridor oluşturmanın yanı sıra altyapıyı yeniden onarmaya çalışıldığı kaydedildi.

"Mariupol ateş altında. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar mağdur. Millet olarak yok ediliyoruz. Bu, Ukrayna halkına yönelik soykırımıdır." ifadeleri kullanıldı.