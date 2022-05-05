Mariupol ve çevresinden 300 sivil tahliye edildi

Birleşmiş Milletler, son tahliyelere ilişkin ayrıntıları paylaştı. Açıklamada, "Çoğu sivilin üzerinde kıyafet dışında bir şey yoktu" denildi.

Rus güçleri tarafından kuşatılan Mariupol kenti ve yakın bölgelerden tahliyeler sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), son tahliye operasyonunda yüzlerce sivil bölgeden ayrıldığını duyurdu.

Başarılı tahliye girişimi

BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani, yaptığı yazılı açıklamada, dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) iş birliğinde Mariupol ve yakın kentlerde mahsur kalan sivilleri tahliye etme girişiminin başarılı olduğunu belirtti.

300 sivil tahliye edildi

Bu kapsamda Mariupol başta olmak üzere Manhuş, Berdiansk, Tokmak ve Vasilivka kentlerinden dün yaklaşık 300 sivilin tahliye edilerek 230 kilometre uzaklıktaki Zaporijya bölgesine intikal ettirildiğini aktaran Lubrani, şöyle konuştu:

"Çoğu sivilin üzerinde kıyafet dışında bir şey yoktu. Zor zamanlarında psikolojik yardım da dahil her türlü desteği vereceğiz."

"Daha fazlası yapılmalı"

AA'nın haberine göre; Lubrani, ikinci tahliye operasyonunun da başarıyla sonuçlanmasına rağmen Mariupol ve çevresindeki siviller için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurguladı.

BM'den 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Mariupol'den sivil tahliyelerinin 29 Nisan'da başladığı ilk etapta kentte bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan 100'ün üzerinden sivilin tahliye edildiği duyurulmuştu.