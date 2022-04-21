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    Mariupol'deki toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi

    Mariupol'deki toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi

    Mariupol'den çekilen uydu görüntülerinde, Rus ordusunun kazdığı toplu mezarların köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü.
    • 21.04.2022 - 23:35
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 23:51
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    Rusya’nın ablukası altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde kazılan toplu mezarlar, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR’ın farklı tarihlerde çektiği uydu fotoğrafları ile tespit edildi.

    Toplu mezarlar genişlemeye başladı

    Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol'ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde çektiği uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ile ortaya çıkan toplu mezarların, 23 ve 26 Mart tarihleri arasında genişlemeye başladığı tespit edildi.

    Mevcut mezarlığın bitişine kazıldığı görüldü

    Reuters'ın haberine göre, toplu mezarların köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü.

    Maxar, "Mezarlar, doğrusal sıralardan oluşan dört bölümde hizalanmış ve 200'den fazla yeni mezar içermekte" ifadelerini kullandı.

    Mariupol deki toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi #1

    "Tarih tekerrür ediyor, Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi"

    Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadeleri kullanılarak, "Neredeyse 80 yıl önce Naziler, Agrobaza köyünde 12 bin Mariupol sakinini vurarak öldürdü. Manhush yakınlarında. En fazla 13 kilometre. Tarih tekerrür ediyor. Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" denildi.

    Mariupol deki toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi #2

    Mariupol deki toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi #3

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    Mariupol deki toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi #4


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