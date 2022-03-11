Mariupol'de vurulan çocuk hastanesinden görüntüler

Rus ordusunun Ukrayna'daki çocuk hastanesini bombalamasıyla can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, ortaya çıkan kareler yürekleri sızlattı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 16'ncı gününe girdi.

Bazı bölgelerde ateşkes kararı uygulayan Rus ordusu bazı bölgelerde ise saldırılarına devam ediyor.

Rusya son olarak Mariupol kentindeki çocuk hastanesini hedef aldı.

3 ÖLÜ, 17 YARALI

Saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, en az 17 kişi yaralandı.

ZELENSKY: BU SALDIRI SOYKIRIM KANITI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, saldırı hakkında "Ukraynalılara yönelik bir soykırım olduğunun kesin kanıtı" ifadesini kullandı.

Batılı liderlere çağrıda bulunan Zelensky, "Avrupalılar, Mariuopol'de Ukraynalılara ne olduğunu görmediğinizi söyleyemeyeceksiniz. Gördünüz. Biliyorsunuz. Sonuç olarak, Rusya'ya karşı yaptırımları artırmalısınız ki bu soykırımı sürdürme şansı bir daha olmasın. Rusya'yı masaya otursun ve bu barbar savaşı bitirsin diye baskı yapmalısınız." diye konuştu.

RUSYA'DAN YANIT GELDİ

Ukrayna'nın açıklamaları üzerine Rusya tarafından da açıklama geldi.

LAVROV: ORASI HASTANE DEĞİL

Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Orası hastane falan değil. Çocuk ve kadınlar yok. Sadece Ukraynalı silahlı militanlar var." dedi.

"YALAN HABER BÖYLE DOĞAR"

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yardımcısı Dmitry Polyanskiy de doğum hastanesinin boşaltıldığını ve uzun süredir askerler tarafından kullanıldığını savunarak, "Yalan haberler işte böyle doğar." dedi.

"BM'NİN BU BİLGİYİ DOĞRULAMADAN YAYMASI ÜZÜCÜ"

Polyanskiy, Rusya'nın 7 Mart'ta hastanenin Ukraynalıların ateş açtığı askeri üsse dönüştürüldüğü konusunda uyardığını söyledi. Rus yetkili, BM'nin bu bilgiyi "doğrulamadan yaymasının çok rahatsız edici" olduğunu belirtti.

"ENFORMASYON TERÖRÜ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Telegram hesabında Mariupol'de bir doğumevinin bombalandığı iddialarını yalanlayarak, bu iddialarla ilgili ilgili, "Bu enformasyon terörüdür" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: ORDUYA SORACAĞIZ

Öte yandan, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Mariupol’daki hastane saldırısı konusunda orduyla görüşeceklerini söyledi.

Peskov günlük basın toplantısında gelen soru üzerine, "Kesinlikle ordumuza soracağız çünkü siz de ben de, orada ne yaşandığına dair açık bilgiye sahip değiliz. Ve ordu çok büyük ihtimalle bilgi verecektir." dedi.