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    Mariupol'de yıkımın boyutuna ait kareler

    Mariupol'de yıkımın boyutuna ait kareler

    İki haftayı aşkın süredir bombardırman altındaki Mariupol'ün son görüntülerinde yerle bir edilmiş binalar yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 13:20
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    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 18'inci gününe girdi.

    Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kenti Rus ordusunun saldırıları altında.

    Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Rusya, bölgedeki birçok binayı ve AVM'yi kullanılamayacak hale getirdi, yüzlerce insanı da yerinden etti.

    Yaşanan yıkımlar ise saldırının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    HALK ÇARESİZCE BEKLİYOR

    Öte yandan Belediye Başkanı Sergey Orlov, gıda ve içme suyu stoklarının azaldığını, şebekelerde elektrik, su ve doğalgaz kalmadığını açıkladı. Orlov, insanların su içmek için kar erittiğini, sıfırın altındaki derecelerde ısınmak ve yemek yapmak için odun kestiklerini söyledi.

    Ayrıca saldırılar sonucu can kayıplarının yaşanmasıyla kentte en az bir adet toplu mezarın açıldığı öğrenildi.

    KENTTE GELİNEN SON NOKTA

    Üniversite etrafındaki sokaklar

    Mariupol de yıkımın boyutuna ait kareler #1

    Konut bölgeleri

    Mariupol de yıkımın boyutuna ait kareler #2

    Merkezdeki AVM bölgesi

    Mariupol de yıkımın boyutuna ait kareler #3


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