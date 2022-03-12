Mariupol'deki caminin bombalanmadığı belirtildi

Mariupol şehrindeki çatışmaların, Kanuni Sultan Süleyman Camisi’nin 2 kilometre uzağındaki mahallede yaşandığını belirten Hacıoğlu, camide herhangi bir hasarın olmadığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 17’nci gününe girdi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi’nin bulunduğu bölge de saldırıların hedefi oldu.

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, caminin saldırılardan zarar görmediğini söyledi.

“SÜREKLİ ŞEHİR MERKEZİNE ATEŞ EDİYORLAR”

Caminin 2 kilometre uzağındaki mahallede çatışmaların sürdüğünü söyleyen Hacıoğlu, Rus ordusunun Odessa ve Mariupol şehirlerinin merkezine giremediğini belirterek "Ruslar, Mariupol'ün çevresini sarmış durumda. Sürekli şehir merkezine ateş ediyorlar." diye konuştu.

“SALDIRILARI HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİYLE ÇOĞU ZAMAN HAVADA ENGELLENİYOR”

Mariupol'de mahsur kalan sivillerin su, yiyecek, gibi ihtiyaçları bulunduğunu dile getiren Hacıoğlu, tahliye koridorlarının Rusların ateşi nedeniyle tam olarak kullanılamadığına dikkati çekti.

Hacıoğlu, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'yle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına ifade ederek, "Rusların şehir merkezine yönelik saldırıları hava savunma sistemleriyle çoğu zaman havada engelleniyor.

“DÜN BİR ROKET CAMİNİN 700 METRE YAKININA DÜŞTÜ”

Çatışmalar camiye iki kilometre uzaklıktaki mahallede yaşanıyor. Dün bir roket caminin 700 metre yakınına düştü. Camide herhangi bir hasar yok. Orada kalanların sağlık durumlarında da herhangi bir sorun yok." dedi.

TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLEYEN 86 KİŞİ VAR

Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde 30 Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Hacıoğlu, Mariupol'de tahliye edilmeyi bekleyen aileleriyle beraber 86 kişinin olduğunu kaydetti.

Hacıoğlu, araçların bugün Mariupol'e geldiğini ve tahliyelerin yarın başlayacağını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Mariupol'deki Türk vatandaşları ve aileleriyle ilgili sürekli Türk Dışişleri Bakanlığına bilgi verdiğini, tahliyeleri bakanlıkla koordineli yürüttüklerini dile getirdi.