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Mariupol'deki fabrikalara ve limana yönelik Rus bombardımanı kameraya yansıdı

Mariupol'deki fabrikalara ve limana yönelik Rus bombardımanı kameraya yansıdı

Rus saldırılarından en fazla etkilenen şehirlerden olan Mariupol'de fabrikalara ve liman olduğu belirtilen bölgeye yönelik gerçekleştirilen bombardımanlar, Türk vatandaşı tarafından videoya alındı.