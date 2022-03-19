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- Mariupol'deki fabrikalara ve limana yönelik Rus bombardımanı kameraya yansıdı
Mariupol'deki fabrikalara ve limana yönelik Rus bombardımanı kameraya yansıdı
- AA
- 19.03.2022 - 01:45
- Güncelleme : 19.03.2022 - 01:49
Savaşın 23'üncü gününde Rus saldırıları devam ederken, Mariupol kentinde yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Güneş'in kayda aldığı görüntülerde yoğun bombardıman sesleri duyuldu.
Mariupol'deki fabrikalara ve limana yönelik Rus bombardımanı kameraya yansıdı - Video
"FABRİKAYI KOMPLE UÇURDULAR"
Fabrikaların olduğu bölgeye büyük bir bombanın atıldığı görülürken, Güneş, "Fabrikayı komple uçurdular." ifadesini kullandı.
Ayrıca bombanın çok yakınlarına düştüğünü söyleyen Güneş, bölgede sürekli Rus uçaklarının dolaştığını ve her tarafın barut koktuğunu belirtti.
Güneş, bombaların arasında kaldıklarını ifade etti.
"LİMANI BOMBALIYORLAR"
Görüntülerde ayrıca siyah dumanların gözlemlendiği yere işaret eden Mehmet Güneş, "Limanı bombalıyorlar." şeklinde konuştu.
Güneş, roketler ve bombalama sesleri nedeniyle uykusuz geceler geçirdiklerini aktardı.
Yaşadığı evin dış cephesinin bombalamalar nedeniyle gördüğü zararı gösteren Güneş, bir bombanın evinin beş altı metre yakınına düştüğünü anlattı.
Görüntüde çevredeki binaların ve arabaların oldukça zarar gördüğü anlaşılıyor.