Harabeye dönen kenti terk etmeyi başaranlar, karşı karşıya kaldıkları durumu dile getirdi.

Rus güçleri tarafından kuşatma altında bulunan Mariupol kentinde binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor.

Saldırılar sonrası ağır hasarın oluştuğu liman kenti adeta "hayalet şehre" dönüştü.

BİNLERCE SİVİL MAHSUR KALDI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 100 binin üzerinde sivilin kentte mahsur kaldığını söylemişti.

Bölgeden sivillerin çıkarılmasına ilişkin tahliye çalışmalarının sürmesi için girişimler devam ediyor.

Mariupol'den kaçan siviller, kentte oluşan tabloyu anlattı ViDEO

"MARİUPOL YOK OLDU"

Mariupol'den ayrılmayı başaran siviller, yaşadıkları korkuyu anlattı. Svetlana Kuznetsova, "Daha önce böylesini görmedim. Mariupol yok oldu." dedi.

Hastanelerin ve evlerin yıkıldığını belirten Kuznetsova, ortaya çıkan tablonun korkunç olduğunu belirtti.

"ANNEMİN CENAZESİNİ KALDIRAMADIM"

Oksana Vynokurova da hayatta kalmak için kaçmaktan başka çarelerinin olmadığını kaydetti.

Mariupol'de hayatta kalma şanslarının olmadığını ifade eden Vynokurova, "Annem öldü. Cenazesini kaldıramadım. Her yerde çok sayıda asker ve birlik var." diye konuştu.