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Mariupol’ün önce ve sonraki hali

Mariupol’ün önce ve sonraki hali

Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın saldırıları pek çok kentte büyük tahribata yol açtı. Mariupol kentinin saldırılardan önceki ve sonraki halinin görüntüleri hasarın boyutunu gözler önüne serdi.