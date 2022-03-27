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Mariupol’ün önce ve sonraki hali
Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın saldırıları pek çok kentte büyük tahribata yol açtı. Mariupol kentinin saldırılardan önceki ve sonraki halinin görüntüleri hasarın boyutunu gözler önüne serdi.
- Haber Merkezi
- 27.03.2022 - 14:23
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik açtığı savaşta, saldırılara en çok Mariupol kenti maruz kaldı…
Havadan çekilmiş görüntülerle Mariupol'ün saldırılardan önce ve sonraki hali gözler önüne serildi.
DEV BİR ENKAZ
Bu görüntüler, sosyal medyayı adeta salladı.
Kentin adeta dev bir enkaza dönüştüğü görüldü.
RUSLAR VAR GÜCÜYÜ SALDIRIYOR
Rusya coğrafi olarak stratejik öneme sahip Mariupol'ü ele geçirmek için var gücüyle saldırıyor.
Savaşın başladığı günden bu yana kentte kaç sivil kaldığı ise bilinmiyor…
Suların kesik olduğu kente, elektrik de verilemiyor.
KARADENİZ’E AÇILAN KAPI
Mariupol, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan önemli kapılarından biri olarak görülüyor.