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    Mariupol’ün önce ve sonraki hali

    Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın saldırıları pek çok kentte büyük tahribata yol açtı. Mariupol kentinin saldırılardan önceki ve sonraki halinin görüntüleri hasarın boyutunu gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 14:23
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    Mariupol’ün önce ve sonraki hali

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik açtığı savaşta, saldırılara en çok Mariupol kenti maruz kaldı…

    Havadan çekilmiş görüntülerle Mariupol'ün saldırılardan önce ve sonraki hali gözler önüne serildi.

    DEV BİR ENKAZ

    Bu görüntüler, sosyal medyayı adeta salladı.

    Kentin adeta dev bir enkaza dönüştüğü görüldü.

    RUSLAR VAR GÜCÜYÜ SALDIRIYOR

    Rusya coğrafi olarak stratejik öneme sahip Mariupol'ü ele geçirmek için var gücüyle saldırıyor.

    Savaşın başladığı günden bu yana kentte kaç sivil kaldığı ise bilinmiyor…

    Suların kesik olduğu kente, elektrik de verilemiyor.

    KARADENİZ’E AÇILAN KAPI

    Mariupol, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan önemli kapılarından biri olarak görülüyor.

    Mariupol’ün önce ve sonraki hali #1

    Mariupol’ün önce ve sonraki hali #2


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