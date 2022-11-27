Mariya Zaharova'dan diplomatik varlık endişesi

Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, dost olmayan statüdeki ülkeler ile ilgili "Avrupa Birliği ülkelerinde diplomatik varlığımız asgariye indirildi" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş devam ediyor...

Savaş sürecinde "dost olmayan" batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin aldığı önemli tedbirlere değindi.

"AB ülkelerinde varlığımız asgariye indirildi"

Bakan Zaharova, Rusya'nın Avrupa birliği ülkelerindeki diplomatik varlığının asgariye düşürüldüğünü vurguladı.

Zaharova, o konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde diplomatik varlığımız asgariye indirildi. Belirli ülkelerde bir veya iki diplomatımız mevcut. Rusya, bu ülkelerdeki diplomatik varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Çünkü oradaki Rus vatandaşları her gün çeşitli bilgileriyle, doğum belgeleriyle, pasaportlarıyla işlemler yapıyor.

Bu, diplomatik varlığı sürdürmek için değil, yapılması gereken rutin bir iş. Onlar her gün orada çalışıyorlar."