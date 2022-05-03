Mark Esper: Donald Trump, Floyd protestocularının vurulmasını istedi

Eski Amerikalı bakan Esper, Floyd gösterileri sırasında Washington'da karşı karşıya kaldıkları tabloyu anlattı.

Bir dönem ABD Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Mark Esper, George Floyd protestolarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi sonrası ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar başlamış, gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Floyd protestoları sırasında Beyaz Saray'da yaşananlar

Esper, yakında çıkacak kitabında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Floyd protestocularının vurulmasını istediğini öne sürdü.

Trump'ı böyle bir fikirden vazgeçirmesi gerektiğini belirten Esper, artan gösteriler nedeniyle ABD'nin eski başkanın küplere bindiğini söyledi.

'Göstericilerin vurulmasını istedi' iddiası

Esper, Trump'ın protestoculara ilişkin, "Onları vuramıyor musunuz? Onları bacaklarından falan vurun." dediğini aktardı.

Eski savunma bakanı, protestolar sırasında Trump'ın yüzünün kızardığını ve yaşananlara dair şikayetini yüksek sesle dile getirdiğini kaydetti.

"Trump'ı geri döndürmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu"

Mark Esper, "İyi haber, bu zor bir karar değildi. Kötü haber, kaçınmaya çalıştığım karmaşaya yol açmadan Trump'ı geri döndürmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu." dedi.

Business Insider'ın haberine göre, söz konusu iddialara ilişkin Trump cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.